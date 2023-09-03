Нападающий ЦСКА Абрамов: позволили «Адмиралу» создать много моментов

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов оценил победный матч с «Адмиралом» (4:1).
«Конечно, хотелось одержать первую победу в сезоне, и мы с этим справились. Все довольны, но есть над чем работать. Считаю, что всё равно позволили сопернику много создать моментов, будем дальше улучшать свою игру.
Саня [Шарыченков] оставлял нас в игре – молодец. У «Адмирала» быстрая, хорошая команда, прессинговали нас, всегда неприятно против них играть. Поэтому довольны победой.
Следующий матч с Магнитогорском, видели ли их на предсезонке? Конечно, чуть-чуть видели, смотрели. Тренерский штаб проведёт видеособрание перед игрой, разберём соперника, будем готовиться дальше и побеждать», — цитирует Абрамова Metaratings.ru.
Ранее форвард ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итог игры с «Адмиралом» и рассказал о плохом качестве льда на «ЦСКА-Арене».
- 3 сентября 2023
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