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«Когда он в настроении, то один из лучших в НХЛ». Светлов — об игре Худобина

«Когда он в настроении, то один из лучших в НХЛ». Светлов — об игре Худобина
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал тот факт, что голкипер Антон Худобин ещё не подписал контракт с клубом КХЛ.

«Судя по тому, что видел несколько лет назад в «Далласе», Худобин — сильный голкипер. Когда он в настроении и на драйве, то один из лучших в НХЛ. Да, годы поджимают, но для вратаря возраст — не всегда критический фактор.

Какие клубы могли бы его подписать? Навскидку назову «Амур», где в лазарете Бобков. Пока нет стабильности во вратарской линии родного «Динамо», где предсезонку лучше всех неожиданно провёл юный Моторыгин. Судя по первому матчу «Локомотива», молодой Исаев волнуется. На мой взгляд, опыт Худобина не помешал бы этим командам. Как и ряду других», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее агент Александр Черных, представляющий интересы Худобина, прокомментировал слова спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко, который заявил, что сумма контракта хоккеиста была завышена.

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