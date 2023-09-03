Нападающий «Торпедо» Фирстов оценил победу над «Локомотивом»

Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал о победном матче с «Локомотивом» (5:2).

«Всегда очень важно успешно стартовать, ведь первое впечатление запоминается особенно. Для меня дополнительным эмоциональным моментом было то, что я играл на родной земле, где рос и воспитывался. На трибунах присутствовали родители и много знакомых и близких. Очень приятно было выиграть. Это придаст нам дополнительной уверенности, поможет двигаться вперёд и прогрессировать.

В чём секрет столь яркого и мощного начала в первом периоде? Хорошо вышли на лёд, забили один гол, который добавил куража, и вскоре это привело ко второй шайбе. Да, пропустили во втором периоде, и он складывался не совсем по нашему сценарию. Но уверенность внутри всё равно присутствовала, что помогло в третьем периоде организовать ещё три гола.

Может быть, во втором периоде сказалась дальняя скамейка. Мы немного отдали инициативу, но Иван Кульбаков нас «подтащил» и оставил в игре, когда соперник давил. В итоге мы справились с натиском, что тоже нужно уметь делать: потому что не всегда твоя команда давит, атакует и забивает. Где-то приходится и потерпеть, поработать в обороне и в нужный момент контратаковать. Мы с этим справились, поэтому и добились результата.

Впереди — домашняя игра со СКА? Мы очень ждём домашней игры! Нужно будет поработать для болельщиков и для всего города. Хотим показать хороший хоккей, чтобы все могли получить от него удовольствие!» — цитирует Фирстова пресс-служба «Торпедо».

Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победный матч с «Локомотивом».