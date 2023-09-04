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«КХЛ смещается в сторону лиги-изгоя». Philly Sports Network — о ситуации Федотова

«КХЛ смещается в сторону лиги-изгоя». Philly Sports Network — о ситуации Федотова
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Североамериканский журналист Эрик Риз в статье на сайте Philly Sports Network оценил действия КХЛ и ФХР в ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Осложнения между НХЛ и КХЛ достигли нового апогея, в центре которого оказались Федотов и «Филадельфия Флайерз». Противодействие ИИХФ — это решение КХЛ, принятое совместно с ФХР. Действуя с полным игнорированием справедливого решения, КХЛ смещается в сторону лиги-изгоя. В целом эти действия и ограниченный контроль со стороны ИИХФ сделают ситуацию в отношениях между НХЛ и КХЛ ещё более нестабильной», — сказано в статье.

Международная федерация хоккея запретила вратарю ЦСКА Ивану Федотову выступать в КХЛ до конца 2023 года, а после его игры в стартовом матче нового сезона КХЛ наложила на ФХР штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков.

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