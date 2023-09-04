Форвард Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройтом» — Дитц

Журналист Джон Дитц в своём «твиттере» заявил, что Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз».
«Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз». Кто-то, кто очень хорошо знает Кейна, сказал, что хоккеист сказал ему, что хочет играть с Алексом Дебринкэтом. Конечно, должен быть взаимный интерес, так что посмотрим», — написал Дитц.
Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.
Ранее Кейн рассказал, что выходил на лёд уже около 20 раз после серьёзной операции на бедре, которая прошла 1 июня.
- 4 сентября 2023
-
10:05
-
09:50
-
09:21
-
09:10
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:03
- 3 сентября 2023
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:00
-
22:40
-
22:16
-
22:00
-
21:42
-
21:20
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:24
-
20:16
-
19:56
-
19:53
-
19:41
-
19:18
-
19:13
-
18:39
-
18:19
-
18:08
-
17:38
-
17:22
-
17:04
-
16:42
-
16:16