Форвард Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройтом» — Дитц

Журналист Джон Дитц в своём «твиттере» заявил, что Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз».

«Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз». Кто-то, кто очень хорошо знает Кейна, сказал, что хоккеист сказал ему, что хочет играть с Алексом Дебринкэтом. Конечно, должен быть взаимный интерес, так что посмотрим», — написал Дитц.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

Ранее Кейн рассказал, что выходил на лёд уже около 20 раз после серьёзной операции на бедре, которая прошла 1 июня.