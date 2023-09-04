Шестёркин рассказал, что после приезда Месси цены на билеты на футбол выросли в 10 раз

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как изменились цены на футбол в США после приезда Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Цены на билеты на футбол выросли очень сильно, потому что до приезда Месси на любой матч можно было сходить за 50 долларов. А сейчас такой же билет будет стоить в районе 400-500 долларов. Дэвид Бекхэм не прогадал с подписанием (смеётся).

Месси или Роналду? На моём веку это два лучших футболиста, я не могу сказать, что кто-то хуже, кто-то лучше», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».

В сегодняшнем матче Месси МЛС отдал две голевые передачи, что помогло «Интер Майами» победить «Лос-Анджелес» со счётом 3:1. «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков.