Шестёркин рассказал, что после приезда Месси цены на билеты на футбол выросли в 10 раз

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как изменились цены на футбол в США после приезда Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Цены на билеты на футбол выросли очень сильно, потому что до приезда Месси на любой матч можно было сходить за 50 долларов. А сейчас такой же билет будет стоить в районе 400-500 долларов. Дэвид Бекхэм не прогадал с подписанием (смеётся).
Месси или Роналду? На моём веку это два лучших футболиста, я не могу сказать, что кто-то хуже, кто-то лучше», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».
В сегодняшнем матче Месси МЛС отдал две голевые передачи, что помогло «Интер Майами» победить «Лос-Анджелес» со счётом 3:1. «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков.
- 4 сентября 2023
-
11:31
-
11:15
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:21
-
09:10
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:03
- 3 сентября 2023
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:00
-
22:40
-
22:16
-
22:00
-
21:42
-
21:20
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:24
-
20:16
-
19:56
-
19:53
-
19:41
-
19:18
-
19:13
-
18:39