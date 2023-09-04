Овечкин: помогаю Яшкину советами, он может снова уехать в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про общение с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным.

«Матч [открытия] не смотрел, но видел, что Дима забил, я за него рад. Он молодец, красавчик, забил своим коронным стилем, на пятаке поборолся.

Почему он так здорово играет в России, но не повезло в Северной Америке? Ему не повезло в последний год, когда он получил травму. Для него самое главное — иметь стабильность. Может быть, после следующего контракта, когда его соглашение с «Ак Барсом» закончится, он попробует ещё раз поехать в НХЛ.

Летом мы постоянно общаемся, у нас хорошие отношения. Пару лет назад мы вообще ездили отдыхать в Турцию с семьями. Если он обращается за советом, то постоянно ему помогаю», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Ранее Овечкин прервал автограф-сессию с болельщиками из-за того, что опаздывал на самолёт в Вашингтон.