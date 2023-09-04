Игрок «Барыса» не приложил руку к сердцу во время гимна Казахстана – его раскритиковали

Защитник «Барыса» Егор Шалапов не стал прикладывать руку к сердцу во время исполнения государственного гимна Казахстана перед началом домашнего матча с «Салаватом Юлаевым», хотя это cделали все игроки сборной Казахстана в составе астанинского клуба, сообщает Шайба.kz.
За это хоккеист был раскритикован на спортивных интернет-платформах страны.
Фото: Кадр из трансляции телеканала Qazsport
В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист заявился в КХЛ под российским паспортом. Он выступал за сборную Казахстана на трёх чемпионатах мира и олимпийской квалификации. В этом году мировое первенство игрок пропустил из-за травмы.
Ранее стало известно, что игроки «Барыса» Егор Шалапов, Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев в нынешнем сезоне заявились в КХЛ под российским паспортом.
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