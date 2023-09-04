Овечкин: Бузова – молодец, сама всего добилась, трудоголик, нравятся такие люди
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о дружбе с певицей Ольгой Бузовой.
«Она вообще молодец. Сама всего добилась. Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Настя (Жена Овечкина – Прим. «Чемпионата») хорошо с ней общается.
Мне нравятся люди, которые делают всё, чтобы себя сделать. Она сделала сама себя. С ней разговариваем обо всём. О музыке, о её отношениях.
Обсуждали, что в «Вашингтоне» ассистент генерального менеджера сменился? Знаешь, она не увлекается. Она больше по футболу», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».
Напомним, 27 августа, Овечкин вместе с Ольгой Бузовой приняли участие в открытии караоке-бара в Москве.
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