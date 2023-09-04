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Форвард «Лады» Моисеев дебютирует за клуб в матче со СКА, откуда был обменян

Форвард «Лады» Моисеев дебютирует за клуб в матче со СКА, откуда был обменян
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данила Моисеев дебютирует за «Ладу» в сегодняшнем матче со СКА.

В конце августа 2023 года Моисеев был обменян из армейского клуба в стан «автозаводцев» на денежную компенсацию. 25-летний форвард не играл с 26 ноября 2022 года. Всего в минувшем сезоне на счету Моисеева 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Данила выступал за «Витязь» и СКА. В 258 матчах регулярки нападающий забросил 21 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 57 результативных баллов с показателем полезности «-12».

Ранее этим летом СКА обменял в «Ладу» 10 игроков.

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