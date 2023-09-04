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«Главное – нам нужно делать правильные вещи». Бабенко — о матче «Ак Барса» с «Трактором»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от домашнего матча с «Трактором». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

«Любая победа даёт положительный настрой, причём и восстанавливаются ребята быстрее. Сегодня новый день, другой соперник. Надеемся, что трибуны нас поддержат, а мы порадуем их качественной игрой и результатом.

Трижды в этом сезоне играли с «Трактором», сделали ли какие-то выводы? Нет, предсезонные матчи – это немного другое.

«Трактор» — хорошая команда, любит играть с шайбой. Интересный соперник, но самое главное – нам нужно делать правильные вещи. Ждать ли изменений в составе? Будут минимальные изменения», — приводит слова Бабенко пресс-служба казанского клуба.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что комплектование команды ещё не закончено.