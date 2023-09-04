«Торпедо» заключило контракт с американским нападающим Бобби Линчем
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Нижегородское «Торпедо» заключило однолетний контракт с американским нападающим Бобби Линчем, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». В 64 встречах Линч забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 19 результативных баллов с показателем полезности «-4».
Кроме клуба «Рокфорд», Бобби играл в АХЛ за команду «Манитоба Мус». Там в 76 матчах на счету форварда 29 (12+17) результативных баллов.
Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победном матче с «Локомотивом» (5:2), который состоялся накануне, 3 сентября, в Ярославле.
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