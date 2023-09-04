Робин Пресс: не думал о российском гражданстве, хочу просто отработать контракт
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Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.
«Как отношусь к тому, что всё больше иностранцев получают российское гражданство? Спокойно. Каждый сам решает, что ему делать.
Допускаю ли сам такое? Нет, нет, вообще об этом пока не думал. У меня есть контрактные обязательства перед клубом, поэтому просто хочу отработать подписанное соглашение», — сказал Пресс в интервью Metaratings.ru.
Напомним, за время выступления в Континентальной хоккейной лиге Пресс принял участие в 126 матчах, в которых записал на свой счёт 69 (20+49) очков. 14 шайб швед забросил в большинстве. В прошлом сезоне Пресс стал вторым бомбардиром череповецкой «Северстали».
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