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Шестёркин: «Рейнджерс» — клуб друзей Панарина? Грех этим не пользоваться

Шестёркин: «Рейнджерс» — клуб друзей Панарина? Грех этим не пользоваться
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал про личные качества своего одноклубника нападающего Артемия Панарина.

«Рейнджерс» — клуб друзей Панарина? Да так не скажешь, просто Артемий – человек, к которому тянется народ, игроки, фанаты, публика. Вокруг него коллективы строятся, он приятный и отзывчивый парень. И при этом он игрок экстра-класса, с которым каждый хочет сыграть, прокачать свою статистику, получить удовольствие и так далее. Он может из любой ситуации отдать тебе передачу на пустые ворота, тебе останется только завести. Грех не воспользоваться, когда у Панары такие друзья, как Тарасенко и Кейн», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее Шестёркин рассказал о буллитах от своего одноклубника Артемия Панарина.

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