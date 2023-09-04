Дементьев рассказал, может ли ситуация с Федотовым отпугнуть легионеров от КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова отпугнуть легионеров от выступления в КХЛ из-за возможных санкций от Международной федерации хоккея.

«Может ли ИИХФ после ситуации с Федотовым запретить трансферы всем клубам КХЛ? Многие федерации запрещают игрокам, выступающим в КХЛ, играть за свои национальные сборные. От ИИХФ можно ждать чего угодно, некоторые действия не поддаются логике. Пока трансферы запретили только ЦСКА, и какие будут дальнейшие шаги, неизвестно.

Полный запрет на трансферы маловероятен. Будет ли эта ситуация отпугивать легионеров от нашей лиги? Я не думаю, что достойные легионеры перестанут приезжать в КХЛ. Они будут руководствоваться больше возможностью заработать на старость. Все понимают, что есть определённая категория хоккеистов, у кого подходит возраст к завершению карьеры.

Кто-то не смог реализовать свои амбиции в Национальной хоккейной лиге, в других европейских лигах. Поэтому заработок будет главным аргументом», — сказал Дементьев в интервью Legalbet.

Напомним, сегодня президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможные санкции из-за ситуации с контрактом Ивана Федотова коснутся только игрока, ЦСКА и ФХР.