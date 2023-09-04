Иностранный хоккеист «Металлурга» рассказал, какие сходства есть у русских и шведов

Защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился мыслями о сходствах между русскими и шведами. Кроме того, хоккеист высказался о разнице в менталитетах.
«Русские и шведы чем-то похожи? Наверное, я бы назвал такую вещь, как гостеприимство. С тех пор как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую. За что, конечно же, благодарен.
Менталитет сильно отличается? Затрудняюсь ответить. Но если говорить о хоккее, об участниках процесса, игроках и тренерах, то здесь всё одинаково. Ведь каждый играет, чтобы победить, стать сильнее, лучше», — приводит слова Пресса Metaratings.
Напомним, всего в КХЛ шведский защитник сыграл в 126 встречах. На счету Пресса 69 (20+49) результативных баллов. Примечательно, что 14 шайб швед забросил в большинстве. Минувший сезон Пресс провёл в «Северстали», став вторым бомбардиром череповецкого клуба.
- 4 сентября 2023
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