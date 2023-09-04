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«Генменеджер сказал, чтоб никому не давали». Овечкин ответил, как получил клюшку Макдэвида

«Генменеджер сказал, чтоб никому не давали». Овечкин ответил, как получил клюшку Макдэвида
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Я не знаю, коллекционирует ли Макдэвид клюшки. Но в первый год, когда он только пришёл, очень много людей хотели, пытались получить его клюшку. Я знаю, что генеральный менеджер сказал работникам клуба, чтобы клюшки не давали. Но мне не отказали, мне дали клюшку.

Как отношусь к «новым Овечкиным» и «новым Макдэвидам»? Дай бог! Я только рад за молодых ребят, которые приходят в лигу, попадают на драфт — это мечта любого хоккеиста. Но, опять же, юниорский хоккей, детский хоккей и хоккей НХЛ — это совсем разные вещи. Ты должен туда прийти уже на самом деле подготовленным физически, психологически, потому что на тебя будет давление. Я только рад за ребят, которые приходят и показывают прекрасный хоккей», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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