«Генменеджер сказал, чтоб никому не давали». Овечкин ответил, как получил клюшку Макдэвида

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Я не знаю, коллекционирует ли Макдэвид клюшки. Но в первый год, когда он только пришёл, очень много людей хотели, пытались получить его клюшку. Я знаю, что генеральный менеджер сказал работникам клуба, чтобы клюшки не давали. Но мне не отказали, мне дали клюшку.

Как отношусь к «новым Овечкиным» и «новым Макдэвидам»? Дай бог! Я только рад за молодых ребят, которые приходят в лигу, попадают на драфт — это мечта любого хоккеиста. Но, опять же, юниорский хоккей, детский хоккей и хоккей НХЛ — это совсем разные вещи. Ты должен туда прийти уже на самом деле подготовленным физически, психологически, потому что на тебя будет давление. Я только рад за ребят, которые приходят и показывают прекрасный хоккей», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».