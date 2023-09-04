Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком, проведшим 1000+ матчей в чемпионатах России

Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком, проведшим 1000+ матчей в чемпионатах России
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин достиг юбилейной отметки в 1000 встреч, сыгранных в чемпионатах России, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что защитник уфимцев стал 16-м хоккеистом, отметившим такое достижение.

Напомним, за «Салават» Панин выступает с 2017 года. В Континентальной хоккейной лиге российский защитник также успел поиграть за «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА. В прошлом чемпионате КХЛ капитан уфимцев записал на свой счёт 14 (5+9) очков в 57 матчах.

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимает уфимский «Салават Юлаев». К концу третьего периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Материалы по теме
Панин: не мог себе представить, что сыграю 1000 матчей в чемпионатах страны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android