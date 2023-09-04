Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком, проведшим 1000+ матчей в чемпионатах России
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин достиг юбилейной отметки в 1000 встреч, сыгранных в чемпионатах России, сообщает пресс-служба КХЛ.
Отмечается, что защитник уфимцев стал 16-м хоккеистом, отметившим такое достижение.
Напомним, за «Салават» Панин выступает с 2017 года. В Континентальной хоккейной лиге российский защитник также успел поиграть за «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА. В прошлом чемпионате КХЛ капитан уфимцев записал на свой счёт 14 (5+9) очков в 57 матчах.
В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимает уфимский «Салават Юлаев». К концу третьего периода счёт 2:1 в пользу хозяев.
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