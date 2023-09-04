«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Автомобилисту»

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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На девятой минуте Анатолий Голышев, реализовав большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 27-й минуте Сергей Шмелёв с передачи Александра Шарова сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Сергей Широков.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 7 сентября в Омске сыграет с «Авангардом». «Лада» 6 сентября примет «Салават».