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«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Автомобилисту»

«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Автомобилисту»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голышев – 08:39 (5x4)     1:1 Шмелёв (Шаров) – 26:36 (5x3)     2:1 Голышев (Да Коста, Широков) – 43:44 (5x5)    

На девятой минуте Анатолий Голышев, реализовав большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 27-й минуте Сергей Шмелёв с передачи Александра Шарова сравнял счёт. На 44-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Сергей Широков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 7 сентября в Омске сыграет с «Авангардом». «Лада» 6 сентября примет «Салават».

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