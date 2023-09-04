Главный тренер «Салават» прокомментировал первое поражение в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первое поражение в сезоне. Уфимцы уступили «Автомобилисту» — 1:2.
«Неплохой был отрезками матч с нашей стороны, во втором периоде контролировали шайбу в зоне атаки. Были и в первом, и в третьем периоде моменты для взятия ворот, но, чтобы обыгрывать такие команды, как «Автомобилист», надо играть более дисциплинированно. Очень много удалений с нашей стороны, надо придерживаться плана на игру до конца.
Не хватало нестандартных действий в атаке? Были моменты для взятия ворот, не хватает, возможно, хладнокровия.
Игра пары Панин — Василевский? Они сегодня пропустили, но не могу назвать их игру провальной, мы выигрываем и проигрываем как команда. Два гола в их присутствии пропустили, но они создавали моменты, хорошо оборонялись, мы могли забивать.
Запасной вратарь сидел в шлеме полевого игрока? Ему было неудобно, он надел шлем полевого, чтобы лучше видеть хоккейный матч», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 4 сентября 2023
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:48
-
17:17
-
17:08
-
16:54
-
16:47
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
14:07
-
13:46
-
13:35
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
12:05
-
11:50
-
11:31
-
11:15
-
11:05