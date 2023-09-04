Главный тренер «Салават» прокомментировал первое поражение в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первое поражение в сезоне. Уфимцы уступили «Автомобилисту» — 1:2.

«Неплохой был отрезками матч с нашей стороны, во втором периоде контролировали шайбу в зоне атаки. Были и в первом, и в третьем периоде моменты для взятия ворот, но, чтобы обыгрывать такие команды, как «Автомобилист», надо играть более дисциплинированно. Очень много удалений с нашей стороны, надо придерживаться плана на игру до конца.

Не хватало нестандартных действий в атаке? Были моменты для взятия ворот, не хватает, возможно, хладнокровия.

Игра пары Панин — Василевский? Они сегодня пропустили, но не могу назвать их игру провальной, мы выигрываем и проигрываем как команда. Два гола в их присутствии пропустили, но они создавали моменты, хорошо оборонялись, мы могли забивать.

Запасной вратарь сидел в шлеме полевого игрока? Ему было неудобно, он надел шлем полевого, чтобы лучше видеть хоккейный матч», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.