«Россиянам наплевать на решение ИИХФ, они рискуют». Издание из Германии о будущих санкциях

Издание из Германии Sport.ch прокомментировало ситуацию с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«Россиянам наплевать на решение ИИХФ, и они многим рискуют.

В трансферном споре вокруг Ивана Федотова ИИХФ недавно решила, что у вратаря всё ещё действует контракт с «Филадельфией Флайерз» и поэтому он не имеет права играть в КХЛ. Россияне не придали этому большого значения и всё же поставили вратаря в ворота на старте сезона за московский ЦСКА — его нынешний клуб.

ИИХФ дисквалифицировала его с сентября по декабрь 2023 года. ЦСКА — клуб, вратарём которого сейчас является Федотов, — не хотел ничего об этом знать и поставил его в ворота в начале сезона.

На данный момент неясно, что будет дальше. Однако Российской хоккейной ассоциации грозят штрафы в размере до 150 тыс. швейцарских франков за игру, в которой он не имеет права участвовать. Кроме того, Федотова могут дисквалифицировать на срок до трёх лет, а его клубу могут запретить международные трансферы на два года», — говорится в сообщении.