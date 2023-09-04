«Куньлунь» одержал вторую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»

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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

На третьей минуте Брэндон Ип, реализовав большинство, вывел китайскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Цзян Фу и Клифф Пу. На 20-й минуте Девин Броссо забросил вторую шайбу в ворота сочинцев. На 40-й минуте Люк Локхарт с передачи Джейка Челиоса сделал счёт 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 6 сентября.