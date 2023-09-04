«После 1-го периода думал — пора заканчивать на сегодня». Моисеев — о первой игре с ноября

Нападающий «Лады» Данила Моисеев прокомментировал дебют за тольяттинскую команду. Матч с бывшим клубом, СКА, стал для форварда первым с ноября 2022 года.
«Первая игра почти за год? Чувствую себя нормально, но было очень тяжело. После первого периода думал, что пора заканчивать на сегодня (смеётся). Это нормально, просто такой паузы у меня ещё не было. Мог и забивать сегодня. Адаптация в «Ладе»? Меня нормально приняли, всё шикарно – ребята, персонал, тренеры. Меня сразу ввели в курс дела, доктора отличные, сразу спросили меня о здоровье», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
- 4 сентября 2023
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