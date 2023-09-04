Николай Голдобин высказался о хет-трике во втором официальном матче за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (6:4). Форвард забросил три шайбы, став автором первого хет-трика в новом сезоне. Кроме того, именно третья шайба Голдобина помогла москвичам одержать первую победу в сезоне. Для самого форварда матч стал вторым официальным за «Спартак». На его счету уже четыре гола в чемпионате.

«Прежде всего, мне приятно победить. В команде хорошие эмоции, все ребята рады. Но и хет-трик оформить тоже приятно. Это прикольно. Что сделаю с кепками, которые болельщики выбросили на лёд? Подарю детям. Спасибо большое болельщикам за это. Приятно, что кто-то не пожалел своих кепок и бросил их на лёд. Если же говорить об изменениях в нашей игре после первого периода, то мы плохо начали матч, и нам тренеры в перерыве сказали: «Собирайтесь, пока не поздно». Вышли на второй период, забили и вышли вперёд. В третьем периоде, конечно, немного отпустили игру, но всё равно победили», — приводит слова Голдобина официальный телеграм-канал москвичей.