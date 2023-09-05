Овечкин рассказал, мог ли убедить «Вашингтон» не обменивать Дмитрия Орлова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об обмене защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз». Новый сезон хоккеист начнёт в «Каролине Харрикейнз».

«Потасовка с Орловым? Почему нет? Это хоккей. В хоккее у тебя друзья — вне площадки. Когда ты выходишь на лёд, все твои друзья только в твоей команде. Здесь эмоции захлёстывают. Очень тяжело себя останавливать, если что-то происходит. И ты не смотришь, твой друг ли там или твой брат.

В какой момент завожусь в матчах? Здесь всё зависит от ситуации, от эмоций. Пропустил какой-то удар, силовой приём. Не забил стопроцентный момент. Начинаешь злиться и выходишь на лёд разъярённый. И вот, начинается. Успокоиться? Если эмоции зашкаливают, то тяжело что-либо сделать.

Как поддерживаю отношения с Орловым, перешедшим в «Каролину»? У нас шикарные отношения. Дима — хороший друг. Жалко, что он ушёл. Но, опять же, это бизнес. Генеральный менеджер сделал то, что должен был. Если он не захотел подписывать контракт, то за просто так отпускать не было смысла.

Мог ли он вернуться в «Вашингтон»? А я не знаю. Мог ли сказать: оставьте Дмитрия? Но это же потолок зарплат. Сказать, чтобы убрали другого? Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой. У меня задача совсем другая. Иногда говорят, что Кросби просил оставить того или иного хоккеиста? Я не знаю, что там происходит в «Питтсбурге», как работает, но в «Вашингтоне», если какие-то советы просят, я даю. Я бы с удовольствием хотел [, чтобы Орлов остался]. Мы вообще соседи по улице с Димой. Его жена — крёстная нашего старшего сына. Думаешь, я не сказал бы: оставьте Диму?» — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».