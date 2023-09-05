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Овечкин стал седьмым в топе лучших первых номеров драфтов от аналитика НХЛ, Кросби — 2-й

Овечкин стал седьмым в топе лучших первых номеров драфтов от аналитика НХЛ, Кросби — 2-й
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Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп назвал свой личный топ-10 лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги, сообщает NHL Network. В рейтинге оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Нападающий «столичных» стал лишь седьмым. Первое место ожидаемо занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Топ-10:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
2. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз».
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».
5. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
6. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз».
7. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз».
8. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».
9. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз».
10. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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