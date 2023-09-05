Р. Ротенберг: хотелось бы обратиться в КХЛ, чтобы проверили лёд в Тольятти

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после гостевой встречи регулярки с «Ладой». Санкт-петербургская команда победила со счётом 3:0. Ротенберг поблагодарил болельщиков, пришедших на матч. Всего встречу посетили 5547 зрителей при вместимости 6200 — это 89%. Кроме того, главный тренер СКА пожаловался на не лучшее качество льда в Тольятти. Он хочет обратиться в КХЛ по этому вопросу.

«Хочу поблагодарить болельщиков — полные трибуны. Такой хоккей нам нужен. Мы очень рады, что на наши матчи ходят полные трибуны на выезде, это дорогого стоит. Так что спасибо всем, и особенно — нашим болельщикам, которые приехали из Питера, мы их видели. Низкий поклон и огромная благодарность, это помогло нам победить. Тяжёлая для нас игра, много чем недовольны. Но хотим поблагодарить наших ребят за победу, она важная для нас. Шаг за шагом идём вперёд, готовимся к следующей встрече.

Хотел бы ещё отметить качество льда — играли в Москве, в Тольятти — и оно не очень хорошее. Это плохо для обеих команд, так что хотелось бы, чтобы больше на это обратили внимания. Хотелось бы обратиться в лигу, чтобы проверили лёд — хочется, чтобы был стандарт и мы могли играть ярко, видеть больше голов, потому что качество льда сильно влияет на брак на льду. Это важно и для нас, и для наших соперников», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.