Новичок «Питтсбурга» Карлссон встретился с легендой НХЛ Торнтоном. Он не играл с 2022 года

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон встретился с легендарным нападающим Джо Торнтоном. Хоккеист выложил совместную фотографию с 44-летним ветераном в своих социальных сетях.
Фото: Социальные сети Эрика Карлссона
Напомним, официально Торнтон ещё не объявлял о завершении карьеры. В последнее время он проводит тренировки для молодых хоккеистов швейцарского клуба «Давос». За команду Джо выступал несколько раз, когда в НХЛ были локауты. Торнтон — один из шести хоккеистов, проведших в НХЛ 1700+ встреч. Форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Флориду Пантерз». В последний раз он выходил на лёд в 2022 году.
За свою карьеру в НХЛ Джо Торнтон набрал 1539 очков, что является 12-м результатом в истории лиги.
6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.
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