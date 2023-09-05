Новичок «Питтсбурга» Карлссон встретился с легендой НХЛ Торнтоном. Он не играл с 2022 года

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон встретился с легендарным нападающим Джо Торнтоном. Хоккеист выложил совместную фотографию с 44-летним ветераном в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Эрика Карлссона

Напомним, официально Торнтон ещё не объявлял о завершении карьеры. В последнее время он проводит тренировки для молодых хоккеистов швейцарского клуба «Давос». За команду Джо выступал несколько раз, когда в НХЛ были локауты. Торнтон — один из шести хоккеистов, проведших в НХЛ 1700+ встреч. Форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Флориду Пантерз». В последний раз он выходил на лёд в 2022 году.

За свою карьеру в НХЛ Джо Торнтон набрал 1539 очков, что является 12-м результатом в истории лиги.

6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.