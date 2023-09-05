Крикунов: Россия — хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Пенальти, отбитый Акинфеевым?

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что Россия — это хоккейная страна. По мнению специалиста, главное достижение отечественного футбола — это результаты домашнего чемпионата мира 2018 года. Тогда в 1/8 финала сборная России обыграла Испанию в серии пенальти. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев отбил два удара.

«Россия — хоккейная страна? Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой [на ЧМ-2018]? Когда это было? А говорят до сих пор», — приводит слова Крикунова «Спорт-экспресс».

Напомним, в четвертьфинале сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти.