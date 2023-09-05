Журналист — о словах Морозова: ничто не мешает Федотову 4 месяца искать работу вне хоккея

Североамериканский журналист Джон Фишер высказался о допуске российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова до игры в КХЛ.

«ЦСКА, КХЛ и ФХР не понравилось августовское решение ИИХФ, поэтому они не собираются его принимать. Они открыто бросают этому вызов. Они просто не будут этого делать. Даже на англоязычном сайте КХЛ есть цитата президента КХЛ Алексея Морозова об игре Федотова.

Я не юрист и тем более не разбираюсь в российском праве. Но это рассуждение [Морозова] в лучшем случае неубедительно. Я не думаю, что отстранение Федотова на четыре месяца лишает его права работать. Он просто не мог играть в КХЛ четыре месяца. Ничто не мешает ему в течение этих четырёх месяцев искать работу вне хоккея. Или продолжать получать зарплату от ЦСКА, не играя (о выплатах в дисквалификации ничего не говорилось). Фактически его не отстранили бы на четыре месяца, если бы он явился в Филадельфию, чтобы начать выполнять контракт в НХЛ. Реальный посыл заключается в том, что КХЛ и команде не нравится решение ИИХФ, поэтому они просто не собираются его выполнять», — приводит слова Фишера AllAboutTheJersey.