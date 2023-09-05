«Решение ИИХФ повлекло за собой странное наказание». Журналист из США — о деле Федотова

Североамериканский журналист Джон Фишер поделился мнением о ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Москвичи допустили голкипера до матчей в КХЛ, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ.

«Почему ЦСКА сделал это? Главным образом потому, что они думают, что могут. А ещё потому, что они (и, возможно, другие в России) хотят оставить Федотова в стране. А ещё потому, что не было соглашения между НХЛ и КХЛ. Мало того что не было договора о переходах, НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании, который у них был с КХЛ относительно контрактов, агентов и коммуникаций ещё в марте 2022 года. Я лишь предполагаю, но не удивлюсь, если руководство ЦСКА, КХЛ и Федерации хоккея России почувствует, что без какого-либо соглашения с НХЛ им незачем соблюдать этот продлённый контракт с «Филадельфией». С их точки зрения Федотов был свободным агентом.

ИИХФ, которая уже отстранила Россию от соревнований, не согласилась. 14 августа ИИХФ вынесла решение о том, что контракт новичка Федотова с «Флайерз» является действительным. Впоследствии это означало, что соглашение ЦСКА было бы нарушением их регламента. Это будет означать, что Федотов наконец-то приедет в Америку и попытается занять место в команде «Флайерз», у которой, вероятно, будут какие-то вакансии на позиции вратаря, не так ли?

Нет. Решение ИИХФ повлекло за собой странное наказание. ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а московский ЦСКА дисквалифицировал на один год на международные трансферы. Я ожидал чего-то вроде аннулирования контракта с ЦСКА и требования, чтобы Федотов поехал играть за «Флайерз» по контракту, который он подписал в 2022 году. Но нет. Он может играть за ЦСКА примерно половину сезона КХЛ, а ЦСКА просто будет заключать внутренние контракты только на один сезон, который они способны продержаться. Также кажется неправильным наказывать игрока за то, что решила сделать команда. У меня нет доказательств, но я не был бы шокирован, если бы ЦСКА настоял на этом двухлетнем контракте после службы Ивана.

ЦСКА остался недоволен этим решением. И поэтому вместо того, чтобы неохотно следовать этому, они решили пойти другим путём», — приводит слова Фишера AllAboutTheJersey.