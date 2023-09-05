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Малкин показал, как следил одновременно за матчами Медведева и Касаткиной на US Open

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях опубликовал фотографию просмотра двух теннисных встреч Открытого чемпионата США — 2023 (US Open).

Хоккеист одновременно следил за двумя матчами. В первом россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Австралии Алексом де Минором. Он одержал победу со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 и вышел в четвертьфинал.

В параллельном между играли российская теннисистка Дарья Касаткина и белорусская спортсменка Арина Соболенко. Россиянка потерпела поражение со счётом 1:6, 3:6. Касаткина не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.