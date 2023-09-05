В «Ладе» отреагировали на критику Романа Ротенберга относительно качества льда в Тольятти

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал критику относительно льда на домашнем стадионе команды «Лада-Арена». Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с тольяттинцами (0:3) остался недоволен качеством льда. По словам Чеботарёва, причиной стали тепловые пушки во время церемонии открытия встречи регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы постарались сделать открытие вчерашнего матча достойным, у нас стояли тепловые пушки, которые создавали эффект зрелищности. Эти пушки немного подогрели воздух, и мы признаём, что качество льда ухудшилось. Связываем именно с этим, тем более что 2 сентября жалоб на качество льда не было.
У нас арена считается одной из самых холодных в лиге, но вчера было тепло — думаю, градуса на два-три теплее обычного. Само же замечание обоснованное. Конечно, мы это исправим, просто учтём, когда будем организовывать открытие матча, и никаких пушек не будет — ни тепловых, ни световых. Нареканий по льду не было ни на предсезонном турнире, ни на матче с «Трактором». Можно сказать, перестарались с организацией шоу — одно сделали, а второе упустили», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.
Напомним, в следующем матче «Лада» примет «Салават Юлаев» 6 сентября.
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