«КХЛ — абсолютно лига имущих и неимущих». Журналист — о последствиях из-за дела Федотова

Североамериканский журналист Джон Фишер поделился мнением о том, какие санкции могут быть применены к ЦСКА и КХЛ из-за дела российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Всё зависит от того, что сделает ЦСКА. Учитывая заявления Морозова, то, что написал Шемберг, а также тот факт, что ЦСКА подготовил Федотова, я должен ожидать, что Иван продолжит играть. Здесь речь идёт не о хоккее, а о принципе. И этот принцип заключается в том, что ЦСКА, КХЛ и ФХР чувствуют, что могут делать со своими игроками всё, что хотят. ИИХФ уже отстранила Россию от своих турниров. Даже несмотря на множество слов о небезопасности, игроки продолжают ездить в КХЛ, чтобы получить деньги за игру там. Команды по-прежнему выбирают проспектов из КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Что КХЛ теряет?

Хочется думать, что им есть что терять. Мне приходят в голову две мысли. Во-первых, ИИХФ может просто воспользоваться служебным положением и объявить, что любой контракт, зарегистрированный в КХЛ и через ФХР, фактически недействителен. Это позволит большому хоккейному миру переманить игроков из лиги. Многие в КХЛ не смогли бы попасть в НХЛ, но могли бы играть в Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Германии, Словакии, Италии, Австрии, Франции, Дании и так далее. Этот вариант может стать запутанным с точки зрения того, какими будут реакции на это. Это также ещё больше снизит любые шансы на возвращение России на турниры под эгидой ИИХФ. Но организация сейчас находится в трудном положении, чтобы хотя бы рассмотреть возможность принятия решительных мер. Штрафы не заставят ЦСКА, КХЛ или ФХР изменить свою позицию. Если они не вырубят всё на корню в этом вопросе настолько быстро и решительно, насколько могут, то что помешает другим командам из лиги сделать то же самое?

Во-вторых, НХЛ может самостоятельно решить перестать вести себя хорошо, просто предложить контракты игрокам КХЛ, ВХЛ и МХЛ и посмотреть, что произойдёт. В конце концов, ЦСКА не уважает контракт новичка «Флайерз», так почему же «Филадельфия» или любая другая команда должна уважать контракты ЦСКА? Или соглашение какой-нибудь другой команды КХЛ, как, скажем, контракт Матвея Мичкова со СКА? В конце концов, договора или меморандума больше нет. Опять же, это может стать очень запутанным. Особенно если в этом участвует одна из крупнейших команд КХЛ. У них есть ресурсы и связи, чтобы быть особенно убедительными, чтобы уговорить некоторых игроков остаться. Как бы смело ни поступил Евгений Малкин, покинувший свою команду в 2006 году, я не думаю, что это должно стать стандартной практикой.

Конечно, я думаю о худшем сценарии развития событий. Что делает всю эту сагу такой интересной и отталкивающей, так это то, что в центре всего этого находится 26-летний вратарь. Иван Федотов может иметь все шансы сыграть в НХЛ. Но он никогда не был топовым проспектом. Он был выбран на драфте в седьмом раунде в 2015 году. «Филадельфия» предложила ему сделку после выдающегося сезона, просто чтобы посмотреть, что он может дать команде. Насколько мне известно, такого не случалось ни с одним игроком вне КХЛ. Это может быть поводом сказать: «Хорошо, это странно, но это не станет нормой».

Более того, я не думаю, что каждая команда КХЛ сможет это осуществить. Честно говоря, КХЛ — это абсолютно лига имущих и неимущих. СКА и ЦСКА богаты и имеют хорошие связи; это две из самых крупных, если не самые крупные, команд в лиге. Такая команда, как, скажем, «Северсталь», — нет. У неё может не хватить сил, чтобы осуществить то, что делает ЦСКА. А Федотов был лучшим вратарём москвичей после чемпионата сезона-2021/2022. Я подозреваю, что ЦСКА его очень ценит и считает, что он нужен им, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эта вера может объяснить, почему они зашли так далеко, чтобы удержать именно его, а не кого-то более многообещающего.

Тем не менее именно эти факты являются причиной, почему я считаю, что это такое важное дело. Если ЦСКА, КХЛ и ФХР это сойдёт с рук, то ожидаю, что другие команды последуют этому примеру в отношении проспектов и поздно расцветающих профессионалов, не давая им играть в других местах. Если не сейчас, то скоро», — приводит слова Фишера AllAboutTheJersey.