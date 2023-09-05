Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Орлов отдохнул в бассейне и кинул четырёхлетнего сына в воду

Дмитрий Орлов отдохнул в бассейне и кинул четырёхлетнего сына в воду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в своих социальных сетях выложил видео с отдыха с сыном.

В ролике хоккеист плавает в бассейне. Его четырёхлетний сын Кирилл вместе с отцом находится в воде. Орлов подкинул ребёнка, и тот упал обратно в воду. После этого хоккеист подхватил весёлого сына и поплыл вместе с ним.

Напомним, по завершении сезона-2022/2023 у игрока закончилось соглашение с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе чемпионата. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.

Материалы по теме
Овечкин рассказал, мог ли убедить «Вашингтон» не обменивать Дмитрия Орлова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android