Дмитрий Орлов отдохнул в бассейне и кинул четырёхлетнего сына в воду

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в своих социальных сетях выложил видео с отдыха с сыном.

В ролике хоккеист плавает в бассейне. Его четырёхлетний сын Кирилл вместе с отцом находится в воде. Орлов подкинул ребёнка, и тот упал обратно в воду. После этого хоккеист подхватил весёлого сына и поплыл вместе с ним.

Напомним, по завершении сезона-2022/2023 у игрока закончилось соглашение с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе чемпионата. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.