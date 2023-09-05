«Было очень страшно». Вратарю чешского клуба шайба попала в лицо, он потерял сознание

Вратарь чешского клуба «Били Тигржи Либерец» Даниэль Крал получил тяжёлую травму во время матча товарищеского турнира со швейцарским «Амбри-Пиотта».

В середине встречи бросок игрока соперников пробил решётку его маски. Шайба застряла между металлическими стойками всего в нескольких миллиметрах от его глаза, попав в скулу.

«Я был совершенно вне себя. Думал, меня кто-то ударил. Я не видел броска. В последний момент передо мной двинулся игрок, шайба попала мне прямо в самую большую дыру в маске. Я сначала даже не понял, что это шайба.

Я потерял сознание на льду и позже ничего не мог видеть правым глазом. После того как ребята сняли с меня маску, я снова смог сориентироваться. Мне было очень страшно, я хотел убедиться, что с моим зрением всё в порядке», — приводит слова Крала Sport Bild со ссылкой на официальный сайт клуба.

Фото: hcbilitygri.cz

После обследования в больнице Лозанны вратарь смог вернуться домой с зашитой раной. В Чехии ему должны провести дальнейшие МРТ-обследования.