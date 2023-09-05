Daily Faceoff: волевой Ротенберг хочет установить контроль над столь же волевым Мичковым

Журналист Daily Faceoff Васили Гианаракос поделился мыслями о ситуации с российским форвардом СКА Матвеем Мичковым. Хоккеист в двух матчах подряд на старте сезона КХЛ остался вне заявки по игровым причинам.

«Отсутствие Мичкова произошло после того, как форвард хорошо сыграл в первых предсезонных матчах СКА. Талантливый проспект показывал хорошие результаты, даже играя в центре — а это совершенно новая позиция для него. Мало того что Мичков набирал хотя бы одно очко почти в каждой предсезонной встрече, проспект вносил свой вклад на льду и другими способами.

Мичков продемонстрировал упорство на форчеке и желание побороться за шайбу, в том числе на бэкчеке и в глубине своей зоны защиты. Предсезонная подготовка Мичкова была далеко не безошибочным хоккеем, один период был довольно тяжёлым из-за нескольких потерь шайб. За исключением этого периода, критиковать всестороннюю игру Мичкова в предсезонке КХЛ было особо не за что.

По мере продолжения предсезонной подготовки время молодого форварда на льду резко сократилось. За две встречи, состоявшиеся с 19 по 24 августа, Мичков отыграл всего восемь и пять минут соответственно. В конечном итоге это привело к тому, что Мичков отсутствовал в предсезонном матче 25 августа, когда СКА встретился с «Сибирью». Такое обращение на льду, описанное выше, явно привело к тому, что Мичков использовался аналогичным образом в первых двух матчах регулярного сезона СКА.

После того как состоялся первый матч регулярного чемпионата, главный тренер Роман Ротенберг высказался о решении оставить Мичкова вне состава. Он сообщил, что Матвею придётся пробиться в состав СКА, но в предстоящих матчах он будет 13-м нападающим команды.

Обычно КХЛ не считается лигой для развития молодых проспектов и игроков. В результате Мичков, получающий ограниченное время на льду, несмотря на его уровень таланта, далеко не необычный игрок. Судя по всему, у Матвея и Ротенберга разворачивается сценарий, где волевой тренер пытается установить контроль над молодым, столь же волевым игроком Мичковым.

Вышеуказанная ситуация объясняет ту нерешительность, которую клубы НХЛ могли испытывать при рассмотрении Мичкова в качестве кандидата на драфте. Очевидно, что «Филадельфия» не может контролировать путь развития своего седьмого драфт-пика из-за его контракта со СКА на следующие три сезона.

Самое главное для талантливого форварда — получить достаточно игрового времени, чтобы продолжать развиваться всесторонне на протяжении предстоящего регулярного чемпионата КХЛ. Будет ли это СКА или другой клуб КХЛ (из-за аренды), время покажет. Но момент, когда Мичкова оставили вне заявки по игровым причинам, был примечательным, учитывая напряжённость, которая уже возникла между «Флайерз» и КХЛ в отношении другого проспекта «лётчиков» Ивана Федотова», — приводит слова Гианаракоса Daily Faceoff.