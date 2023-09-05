Карандин: есть опасение, что ИИХФ попробует ударить по КХЛ, чтобы развалить лигу

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об ужесточении возможных санкций к ФХР и КХЛ со стороны Международной федерации хоккея из-за ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Считаю, что расслабляться рано. К сожалению, у ИИХФ ещё есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей.
Например, есть опасение, что ИИХФ попробует ударить по КХЛ через Китай и Казахстан. В отличие от России и Белоруссии, эти две страны, хотя и входят в КХЛ, допущены к чемпионатам мира. То есть, в отличие от нас, они продолжают впрямую зависеть от ИИХФ.
Так вот если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и Казахстана, а через них — на «Куньлунь» и «Барыс». Это могут быть как дисквалификации игроков и тренеров, так и отстранения национальных сборных. Как результат — попытка развала КХЛ.
Насколько реальный такой вариант? Зная характер наших партнёров, от них можно ожидать любых пакостей. Нужно заранее к ним готовиться», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов прокомментировал слухи о возможном выходе клуба из КХЛ.
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