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СКА — первый клуб в КХЛ, который достиг отметки в 500 побед в основное время регулярки

СКА — первый клуб в КХЛ, который достиг отметки в 500 побед в основное время регулярки
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Вчера, 4 сентября, в Тольятти СКА всухую обыграл местную «Ладу» со счётом 3:0. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА — первый клуб в КХЛ, который достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах.

На это достижение у армейцев ушло 864 матча. На второй позиции располагается ЦСКА с 451 выигрышем в основное время.

В матче с тольяттинским клубом у СКА отличились Брендан Лайпсик, Иван Зинченко и Владимир Алистров. С двумя победами после двух матчей подопечные Романа Ротенберга находятся на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе четыре очка.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».

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