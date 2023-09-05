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Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им будет больше внимания

Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им будет больше внимания
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила снижение уровня игры российских хоккеистов.

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять! Сейчас хоккеисты стали играть хуже, так считаю не только я. Футболисты тоже не первяки. Не знаю, у нас действительно много футбол крутят, я вообще не понимаю. Мне кажется, у нас страна, где не играют в футбол», — сказала Тарасова в интервью Legalbet.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что Россия — это хоккейная страна. По мнению специалиста, главное достижение отечественного футбола — это результаты домашнего чемпионата мира 2018 года.

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