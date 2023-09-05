Владимир Юрзинов-младший ответил на вопрос, нужен ли «Куньлунь» КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал про игру «Куньлунь Ред Стар» в последние годы, а также ответил на вопрос, нужен ли китайский клуб КХЛ.

«Когда я приходил в «Куньлунь», у меня был свой взгляд на хоккей. Я строил команду, исходя из своего видения, и мы смогли попасть в плей-офф. Потом «Куньлунь» пошёл по другому пути развития, и это полное право клуба. Как говорится, флаг им в руки. В клубе полностью ушли в североамериканское направление. За это время можно было подтянуть и воспитать китайских ребят, а не играть натурализованными легионерами.

«Куньлунь» нужен КХЛ? Китайский клуб имеет право играть в КХЛ, если у него есть финансовые возможности. Конечно, хотелось бы видеть в лиге команды из Красноярска, Перми, возвращение новокузнецкого «Металлурга», но для этого нужен определённый бюджет», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

Ранее исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов прокомментировал слухи о возможном выходе клуба из КХЛ.