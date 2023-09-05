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Ни один россиянин не попал в топ-20 претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Североамериканские журналисты портала The Athletic составили рейтинг топ-20 претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона. В список не попал ни один российский игрок.

Лидером рейтинга стал первый номер драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс».

Топ-20 претендентов на «Колдер Трофи» выглядит так:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс», нападающий.

2. Логан Кули, «Аризона Койотс», нападающий.

3. Девон Леви, «Баффало Сэйбрз», вратарь.

4. Адам Фантилли, «Коламбус Блю Джекетс», нападающий.

5. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз», защитник.

6. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес Кингз», защитник.

7. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс», нападающий.

8. Мэттью Найс, «Торонто Мэйпл Лифс», нападающий.

9. Олен Зеллвегер, «Анахайм Дакс», защитник.

10. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз», вратарь.

11. Люк Евангелиста, «Нэшвилл Предаторз», нападающий.

12. Марко Росси, «Миннесота Уайлд», нападающий.

13. Тайсон Фёрстер, «Филадельфия Флайерз», нападающий.

14. Логан Станковен, «Даллас Старз», нападающий.

15. Брок Фабер, «Миннесота Уайлд», защитник.

16. Шейн Райт, «Сиэтл Кракен», нападающий.

17. Кевин Корчински, «Чикаго Блэкхоукс», защитник.

18. Мэтт Коронато, «Калгари Флэймз», нападающий.

19. Дэвид Йиричек, «Коламбус Блю Джекетс», защитник.

20. Джоэль Хофер, «Сент-Луис Блюз», вратарь.