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Нападающий «Амура» Хохлачёв: по Москве скучать не буду, всё будет хорошо

Нападающий «Амура» Хохлачёв: по Москве скучать не буду, всё будет хорошо
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Форвард «Амура» Александр Хохлачёв после перехода из «Спартака» рассказал, что не будет скучать по Москве.

«По каким вещам, которые есть в Москве, буду скучать в Хабаровске? Да не буду я скучать! Всё будет хорошо. Что планирую привезти домой из Хабаровска в качестве сувениров? Победы! Я нахожусь в ожидании хорошего сезона, все мои мысли только о хоккее.

Не изучал, что можно посмотреть в Хабаровске. Пока что у меня, как я уже говорил, все мысли о хоккее. Вот когда прилечу в Хабаровск и у меня там будет выходной, тогда уже разберусь, чем там заниматься.

Возможное возвращение в «Спартак» по окончании контракта с «Амуром»? Я надеюсь поиграть ещё много лет. Не знаю, что произойдёт в будущем. Как я уже говорил, в этом сезоне все мысли у меня только об «Амуре», — сказал Хохлачёв в интервью Allhockey.

Ранее Александр Хохлачёв дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».

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