Мальцев: игры в КХЛ через день, из-за этого и хоккея на ТВ меньше

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев назвал вероятные причины, из-за которых по федеральным каналам в России показывают малое количество хоккейных матчей.
«Посмотрите, сезон хоккея начался, через день игры практически, это надо было пересмотреть календарь, через день тяжеловато играть. Я думаю, из-за этого всё, и зрители поменьше будут ходить.
Хотел бы я, чтобы по телевизору показывали больше футбола или больше хоккея? Я думаю, что мы так мало сейчас показываем иностранных соревнований, надо, наоборот, показывать побольше спорта, хоккея в том числе.
Тяжело ли конкурировать хоккею по популярности с футболом в РФ? Я думаю, они сейчас одинаковы. Хорошо бы было совместить футбол и хоккей на ТВ. Сейчас видите, положение какое. Ну, хотя у хоккея есть отдельный канал «КХЛ», — сказал Мальцев в интервью изданию «ВсёПроСпорт».
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила снижение уровня игры российских хоккеистов.
- 5 сентября 2023
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