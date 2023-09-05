Владимир Юрзинов-младший: у меня есть огромное желание вернуться в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал, что готов и хочет вернуться к работе в клубе Континентальной хоккейной лиги.
«Были ли переговоры с клубами КХЛ в межсезонье? Я постоянно искал и ищу работу. Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия. Надеюсь, что пауза не затянется надолго и я всё-таки найду работу», – цитирует Юрзинова-младшего «РБ Спорт».
В своей карьере Юрзинов-младший работал в различных финских и российских клубах. Как старший тренер «Локомотива» — двукратный чемпион России (2002, 2003). Приводил «Торпедо» к победе в Высшей лиге (2007). Во главе «Салавата Юлаева» привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2013/2014. Был первым главным тренером «Куньлуня» и выводил команду из Китая в плей-офф КХЛ.
Ранее специалист рассказал про игру «Куньлунь Ред Стар» в последние годы, а также ответил на вопрос, нужен ли китайский клуб КХЛ.
- 5 сентября 2023
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