Спортивный директор «Лады»: СКА — топ-команда. Она задаёт хоккейный тон
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о встрече со СКА, в которой тольяттинский клуб уступил — 0:3.
«Какие ожидания были перед матчем со СКА? У нас с ребятами было собрание перед сезоном. И там, и в личных встречах игроки мне говорили: «Для нас каждая игра как последняя». Для нас каждый матч важен, каждое очко на вес золота. Конечно, СКА – топ-команда. Она задаёт хоккейный тон. Я там работал два года, поэтому знаю, насколько это сильная организация. Каждая команда для нас является раздражителем. Будем стараться выигрывать в каждом матче», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября.
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