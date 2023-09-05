«Солнцеликий Р. А.». Болельщик изобразил Разина в виде древнеегипетского бога

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 4:2 в пользу гостей.

Один из болельщиков уральского клуба пришёл на матч с плакатом, на котором изобразил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в виде древнеегипетского бога Ра, который идёт за Кубком Гагарина. Надпись на плакате гласит: «Веди нас к Кубку, Солнцеликий Р. А.».

В первом матче нового сезона «Магнитка» в гостях уступила «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:3 ОТ. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с московским «Динамо». Встреча состоится 7 сентября (19:30 мск).