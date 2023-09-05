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ЦСКА — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Солнцеликий Р. А.». Болельщик изобразил Разина в виде древнеегипетского бога

«Солнцеликий Р. А.». Болельщик изобразил Разина в виде древнеегипетского бога
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 4:2 в пользу гостей.

Один из болельщиков уральского клуба пришёл на матч с плакатом, на котором изобразил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в виде древнеегипетского бога Ра, который идёт за Кубком Гагарина. Надпись на плакате гласит: «Веди нас к Кубку, Солнцеликий Р. А.».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Плотников (Окулов, Каменев) – 11:13 (5x5)     1:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 15:57 (5x5)     1:2 Зернов (Карпов, Хабаров) – 20:10 (5x5)     2:2 Карнаухов (Светлаков) – 31:14 (5x5)     2:3 Кошелев (Коробкин) – 32:47 (4x5)     2:4 Коростелёв (Зернов, Юров) – 39:31 (5x4)    

В первом матче нового сезона «Магнитка» в гостях уступила «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:3 ОТ. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с московским «Динамо». Встреча состоится 7 сентября (19:30 мск).

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