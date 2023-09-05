Форвард «Оттавы» Штюцле оценил подписание клубом Владимира Тарасенко

Нападающий «Оттавы Сентаорз» Тим Штюцле рассказал, как подписание российского форварда Владимира Тарасенко повлияет на игру клуба.
«Это грандиозно. Пригласить такого парня, как он, было очень, очень хорошо. Как я уже сказал, он хочет быть с нами, и это ключевой фактор для наших ребят. Нам нужны парни, которые хотят быть с нами.
Тарасенко такой хороший игрок. Он побеждал, и это важная часть. Он знает, как выигрывать матчи. Он знает, как выиграть Кубок Стэнли, который является одним из самых трудных трофеев в спорте. Здорово, что он с нами», — приводит слова Штюцле официальный сайт НХЛ.
Напомним, Владимир подписал контракт с канадским клубом 28 июля 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.
- 5 сентября 2023
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