«Металлург» одержал первую победу в сезоне КХЛ, одолев в гостях ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
На 12-й минуте первого периода Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Владислава Каменева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева восстановил равенство в счёте.
На 10-й секунде второго периода Денис Зернов с передач Максима Карпова и Макара Хабарова вывел магнитогорский клуб вперёд. На 12-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Семён Кошелев с передачи Егора Коробкина вновь вывел «Металлург» вперёд. За 29 секунд до конца второго периода Никита Коростелёв с передач Дениса Зернова и Данилы Юрова упрочил преимущество гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 5 сентября 2023
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