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«Металлург» одержал первую победу в сезоне КХЛ, одолев в гостях ЦСКА

«Металлург» одержал первую победу в сезоне КХЛ, одолев в гостях ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 12-й минуте первого периода Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Владислава Каменева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева восстановил равенство в счёте.

На 10-й секунде второго периода Денис Зернов с передач Максима Карпова и Макара Хабарова вывел магнитогорский клуб вперёд. На 12-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Семён Кошелев с передачи Егора Коробкина вновь вывел «Металлург» вперёд. За 29 секунд до конца второго периода Никита Коростелёв с передач Дениса Зернова и Данилы Юрова упрочил преимущество гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Плотников (Окулов, Каменев) – 11:13 (5x5)     1:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 15:57 (5x5)     1:2 Зернов (Карпов, Хабаров) – 20:10 (5x5)     2:2 Карнаухов (Светлаков) – 31:14 (5x5)     2:3 Кошелев (Коробкин) – 32:47 (4x5)     2:4 Коростелёв (Зернов, Юров) – 39:31 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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