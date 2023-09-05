Якубов: переговоры по игрокам «Лады» будем вести с позиции правды. Чтобы все были довольны

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о селекционной работе тольяттинского клуба.

«Будем стараться, чтобы наши талантливые воспитанники росли и играли у нас в команде. Но это бизнес. Если парень перерастёт нашу команду и захочет биться за медали, чего мы пока не можем, то почему нет? Я нормально к этому отношусь. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

Готова ли «Лада» вести переговоры по своим игрокам с позиции силы? «Лада» будет вести переговоры с позиции не силы, а правды. Чтобы все стороны – два клуба и игрок – были довольны. Постараемся всё делать правильно», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября.